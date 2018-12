Tanken im Norden am günstigsten / Starke Preisunterschiede zwischen den Bundesländern (FOTO)

München (ots) -Tanken in Deutschland ist zwar wieder etwas billiger als noch voreinigen Wochen, die Preisunterschiede zwischen den Regionen bleibenaber hoch. Autofahrer in Süddeutschland müssen dabei deutlich mehrbezahlen als im Norden: Die vier teuersten Bundesländer sind lautaktueller ADAC Auswertung Hessen, Bayern, das Saarland undBaden-Württemberg. Am günstigsten tankt man in Berlin,Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein.Während Autofahrer in Hessen für einen Liter Super E10 im Schnitt1,484 Euro bezahlen müssen, tanken sie in Berlin mit 1,335 Euro um14,9 Cent preiswerter. Ähnlich groß ist die Differenz bei Diesel:Hier ist der Liter im günstigsten Bundesland Mecklenburg-Vorpommernmit 1,246 Euro um 14,6 Cent billiger als in Bayern (1,392 Euro). Nochim August betrug die Differenz zwischen teuerstem und preiswertestemBundesland bei beiden Kraftstoffsorten lediglich rund sechs Cent.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei derMarkttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eineMomentaufnahme dar.Unkomplizierte und schnelle Hilfe für preisbewusste Autofahrerbietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". AusführlicheInformationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudem unterwww.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder 5.Tankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell