Tanken im Januar teurer als im gesamten Vorjahr / Neujahrstag war teuerster Tag des vergangenen Monats (FOTO)

München (ots) -Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar 2017 erneutgestiegen. Beide Sorten, Benzin und Diesel, waren im Monatsmittelteurer als in jedem Monat des vergangenen Jahres. Wie die heutigeADAC-Auswertung zeigt, mussten die Autofahrer im Januar für einenLiter Super E10 im Schnitt 1,368 Euro bezahlen. Ein Liter Dieselkostete über den Monat gesehen 1,190 Euro. Zum Vergleich: DerDezember 2016 war mit Durchschnittspreisen von 1,345 Euro für SuperE10 und 1,175 Euro für Diesel der teuerste Tankmonat des vergangenenJahres.Teuerster Tag im Januar war der Neujahrstag. So kostete ein LiterSuper E10 am 1. Januar 1,396 Euro. Am selben Tag erklomm auch derDieselpreis mit 1,226 Euro bereits seinen Monatshöchststand. Dergünstigste Tag war der 26. Januar: Ein Liter Super E10 kostete 1,356Euro und damit vier Cent weniger als am Neujahrstag. Der Dieselpreislag im Tagesmittel bei 1,171 Euro - 5,5 Cent weniger als am 1.Januar.Aktuell müssen die Autofahrer für einen Liter Super E10 im Schnitt1,362 Euro bezahlen, für Diesel 1,180 Euro. Damit ist laut ADAC beimBenzinpreis im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung feststellbar,der Dieselpreis ist um 0,2 Cent gestiegen.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt und über die Preiseder vergangenen Jahre gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft überdie aktuellen Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auchdie Smartphone-App "ADAC Spritpreise".