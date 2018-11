Tanken in Deutschland bleibt teuer / Nur leichte Entspannung an den Zapfsäulen (FOTO)

München (ots) -Trotz des weiteren Absackens der Rohölpreise um über 3 Dollar auf63 Dollar gegenüber der Vorwoche fällt die Entspannung an denZapfsäulen gedämpft aus. Super E10 verbilligte sich nach Angaben desADAC im um 1,6 Cent auf durchschnittlich 1,526 Euro pro Liter. FürDiesel müssen Autofahrer 1,9 Cent weniger bezahlen als in dervergangenen Woche. Ein Liter kostet nun im Bundesmittel 1,433 Euro.Die Preisspanne zwischen beiden Sorten vergrößerte sich wieder auf9,3 Cent, sie ist bei einer Steuerdifferenz von rund 22 Cent aberimmer noch extrem gering.Der ADAC hält die bundesweite Preisgestaltung an den Zapfsäulenweiterhin für deutlich überzogen. Trotz des Niedrigwassers an Rhein,Main und Mosel, das die Kraftstoffpreise vor allem in Süd- undWestdeutschland mit beeinflusst, wäre angesichts der Entwicklung amRohölmarkt eine stärkere Senkung der Spritpreise angemessen.Dessen ungeachtet empfiehlt der ADAC, die regelmäßigenSchwankungen der Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. LautAuswertung des Clubs liegen die besten Zeiten zum Tanken zwischen 15und 17 Uhr sowie 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet dieSmartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell