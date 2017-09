Tanken im August wieder teurer / Diesel bisher in jedem Monat des Jahres 2017 teurer als im jeweiligen Vorjahresmonat (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im August im Vergleichzum Vormonat wieder gestiegen. Laut ADAC mussten die Autofahrer füreinen Liter Super E10 im Monatsmittel 1,325 Euro bezahlen - das waren1,2 Cent mehr als im Juli, dem günstigsten Monat des Jahres 2017.Diesel verteuerte sich gegenüber Juli um 1,3 Cent und kostete imSchnitt 1,128 Euro. Damit kostete Diesel in jedem Monat des Jahres2017 mehr als im jeweiligen Vergleichsmonat 2016. Beim Benzinpreiswar dies sieben Mal der Fall.Bei beiden Sorten war der teuerste Tag zum Tanken der 13. August.Ein Liter Super E10 kostete damals 1,336 Euro, ein Liter Diesel 1,144Euro. Am günstigsten war Tanken am 21. August. DerTagesdurchschnittspreis für Super E10 lag bei 1,318 Euro, Diesel bei1,119 Euro.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unterwww.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet die auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell