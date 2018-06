Tank & Rast und IONITY nehmen die ersten Ultraschnellladestationen (bis zu 350 kW) an deutschen Autobahnen in Betrieb - rund 80 Standorte geplant

Bonn (ots) -- Tank & Rast realisiert mit IONITY in Brohltal Ost (A61) denersten deutschen Standort des europaweitenHigh-Power-Charging-Netzes (HPC)- Führender Dienstleister an Deutschlands Autobahnen bautbestehende E-Ladeinfrastruktur an deutschen Autobahnenkonsequent aus- Flächendeckende Ladeinfrastruktur auf Langstrecken macht E-Mobilität in Deutschland noch attraktiverTank & Rast nimmt heute gemeinsam mit dem Bundesministerium fürVerkehr und digitale Infrastruktur, dem Verkehrsminister vonRheinland-Pfalz Dr. Volker Wissing sowie dem KooperationspartnerIONITY an der Tank- und Raststätte Brohltal Ost dieleistungsstärksten Ultraschnellladestationen entlang der deutschenAutobahnen in Betrieb. Diese bieten eine Ladeleistung von bis zu 350kW. Brohltal Ost an der A61 ist damit der erste deutsche Standort desHigh-Power-Charging-Netzes (HPC), das IONITY bis zum Jahr 2020 anrund 400 Standorten in ganz Europa errichten wird.An rund 80 weiteren Standorten von Tank & Rast errichtet IONITY inKooperation mit Tank & Rast weitere Ultraschnellladestationen mit biszu 350 kW. Damit nimmt Tank & Rast die zweite Ausbaustufe einerleistungsstarken Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an deutschenAutobahnen in Angriff. In der ersten Ausbaustufe hat Tank & Rastgemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur und weiteren Partnern das größte zusammenhängendeSchnellladenetz in Deutschland geschaffen, ausgelegt aufLadeleistungen von 50 kW bis 150 kW. Mit inzwischen über 300Schnellladestationen bietet Tank & Rast seinen Kunden somit bereitsheute eine langstreckentaugliche E-Ladeinfrastruktur und leistetdamit einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz der Elektromobilitätin Deutschland. Dieses Netz wird konsequent weiter ergänzt undverdichtet.Der voranschreitende Ausbau modernster E-Ladetechnologie im Tank &Rast Servicenetz erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministeriumfür Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), den zuständigenLandesbehörden und den Partnern aus der Wirtschaft.Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur erklärteanlässlich der Inbetriebnahme: "Mit dem E-Auto quer durch Deutschlandfahren: Diesem Ziel kommen wir mit dem Ausbau der Ladeinfrastrukturentlang der Autobahnen heute wieder ein Stück näher. Auch dank derVereinbarung von BMVI mit der Tank und Rast GmbH schreitet der Ausbauzügig voran. Und je mehr Akteure sich am Ausbau beteiligen, destoschneller kann sich die Elektromobilität zum Standard entwickeln.""Hier sehen wir es vor uns: Es vollzieht sich einParadigmenwechsel im motorisierten Straßenverkehr. DieUltraschnellladesäule in Brohltal Ost birgt ein gewichtiges Argument,um E-Autos für die Verbraucher attraktiv zu machen: schnelles Laden.Steigender Komfort beim Laden und steigende Reichweiten der Autossind entscheidend, um die Verbraucher für den Umstieg auf die neueTechnik zu gewinnen. Jede neue Ladesäule in Rheinland-Pfalz ist einweiterer Schritt in das Zeitalter der E-Mobilität", sagte Dr. VolkerWissing, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbaudes Landes Rheinland-Pfalz."Mit unserem großen Engagement beim Ausbau der Ladeinfrastrukturund inzwischen über 300 Ladestationen auf der Autobahn leisten wireinen wesentlichen Beitrag für die steigende Akzeptanz derElektromobilität in Deutschland. Unsere Kunden können daraufvertrauen, dass sie auf deutschen Autobahnen verlässlich und schnellihre Elektrofahrzeuge aufladen können", so Peter Markus Löw, Stellv.Vorsitzender der Geschäftsführung der Tank & Rast Gruppe. "Gemeinsammit unserem Partner in Deutschland Tank & Rast vernetzen wir Europaswichtigste Verkehrskorridore und machen Elektromobilität damitlangstreckentauglich", ergänzt Dr. Michael Hajesch, Managing Director/ CEO von IONITY.Wie alle HPC-Ladestationen von IONITY verfügt auch Brohltal Ostüber sechs Ladepunkte mit modernster Ladetechnologie, die mit demeuropäischen Ladestandard (CCS) kompatibel sind. Die Ladestationensind auf bis zu 350 kW ausgelegt und ermöglichen bei entsprechendfahrzeugseitiger Auslegung deutlich verkürzte Ladezeiten. Damitsorgen die Kooperationspartner bereits heute für eine technologischzukunftsfähige Ladeinfrastruktur.Über Tank & RastDie Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter vonGastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf denAutobahnen in Deutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnernim deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 MillionenReisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast.Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht fürkonsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es acht Hotels unterder Marke Serways.www.tank.rast.dewww.serways.dewww.sanifair.deÜber IONITYIONITY mit Sitz in München wurde im Jahr 2017 gegründet und istein Gemeinschaftsunternehmen der BMW Group, Daimler AG, Ford MotorCompany sowie des Volkswagen Konzerns mit Audi und Porsche. Das Zieldes Joint Ventures ist der Aufbau eines flächendeckenden undleistungsstarken High-Power-Charging-Netzwerkes (HPC) fürElektrofahrzeuge in Europa, um eine komfortable Elektromobilität aufLangstrecken zu gewährleisten. Mit starken Kooperationspartnernbietet IONITY national und international attraktive Standorte. 