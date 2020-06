Tank & Rast und BGL kooperieren bei SANIFAIR

Bonn (ots) -- SANIFAIR geht heute wieder in den Normalbetrieb - Mit der Brummi-Card erhalten BGL-Mitglieder weiterhin kostenfreien Zugang zu Toiletten und Duschen - Kooperation gilt bis zum 15. September 2020Die seit rund 15 Wochen laufende Aktion, in deren Rahmen die sanitären Anlagen von SANIFAIR sowie die Fernfahrerduschen an den Betrieben von Tank & Rast auf der Autobahn unentgeltlich zugänglich waren, läuft aus und SANIFAIR geht wieder in den Normalbetrieb.Für die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer der Mitgliedsunternehmen des BGL bleibt aber für weitere drei Monate alles beim Alten. Um sich für ihre engagierte Arbeit zu bedanken, haben Tank & Rast sowie der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. die Weiterführung der bestehenden Kooperation bis zum 15. September 2020 beschlossen.Im Rahmen dieser Kooperation erhalten Fahrerinnen und Fahrer der rund 7.000 Mitgliedsunternehmen der BGL-Landesverbände und -Mitgliedsorganisationen nach Vorlage ihrer neuen Mitgliedskarte (Die Brummi-Card - für Mitglieder zu beziehen über http://www.bgl-ev.de/ ) weiterhin kostenfreien Zugang zu den SANIFAIR Anlagen entlang der Autobahnen sowie zu den Fernfahrerduschen.Während der Hochphase der Corona-Pandemie hatte Tank & Rast die SANIFAIR Einrichtungen einschließlich der Fernfahrerduschen für alle kostenfrei zugänglich gemacht und damit gesellschaftliche Verantwortung gezeigt. Inzwischen hat sich die Situation landesweit verbessert und die Menschen haben zu einer neuen Normalität gefunden.Um das hohe Qualitätsniveau auch weiterhin zu ermöglichen, gelten in den SANIFAIR Anlagen auf der Autobahn wieder die gewohnten Bedingungen: Gäste entrichten ein Entgelt von bis zu 70 Cent. Wie gewohnt erhalten zahlende Gäste einen Wert-Bon in Höhe von 50 Cent. Die Babywickelmöglichkeiten und die Behinderten-WCs sind selbstverständlich kostenfrei nutzbar. Kleine Kinder haben zudem freien Eintritt durch einen speziellen Kinderzugang.Weiterhin erreichbar ist die kostenlose "Brummi-Hotline" unter der Rufnummer 0800 9 555 777 (oder per E-Mail kundenservice@tank.rast.de). Hier können sich Fernfahrer melden, sofern sie an einem Standort nicht den versprochenen Service angetroffen haben.Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es elf Hotels unter der Marke Serways.http://www.tank.rast.deÜber den BGL:Der BGL ist der Spitzenverband für Straßengüterverkehr, Logistik und Entsorgung in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Er vertritt seit 1947 die berufsständischen Interessen von aktuell rund 7.000 in seinen Landesverbänden organisierten Unternehmen. Diese betätigen sich schwerpunktmäßig in den Bereichen Straßengütertransport, Logistik, Spedition, Lagerung und Entsorgung.http://www.bgl-ev.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGDietmar ThomasLeiter Corporate Communications & Digital MediaTel.: +49 (0) 2 28 9 22-2710E-Mail: dietmar.thomas@tank.rast.deBundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.Martin BulhellerLeiter Öffentlichkeitsarbeit und WirtschaftsbeobachtungTel.: +49 (0) 69 79 19-277E-Mail: bulheller@bgl-ev.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43853/4623186OTS: Autobahn Tank & RastOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell