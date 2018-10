Tank & Rast bringt Wayne's Coffee an die deutsche Autobahn (FOTO)

Bonn (ots) -Tank & Rast bringt den schwedischen Kaffeespezialisten Wayne'sCoffee aus Stockholm an die Autobahn und eröffnet die erste Wayne'sKaffeebar in Deutschland. Ab sofort können sich Reisende an derRaststätte Köschinger Forst an der A9 auf die Suche nach dembesonderen "Fika"-Moment begeben, der gemütlichen schwedischenKaffeepause, in der man mit Freunden bei einem Getränk und Gebäckzusammensitzt. In den nächsten Wochen werden weitere Standorte vonWayne's Coffee entlang der A8 an den Rastanlagen Holzkirchen Süd undEdenbergen Süd eröffnet.Erst im März dieses Jahres hat Tank & Rast die Kaffeebar-Ketteübernommen. Wayne's Coffee ist innerhalb weniger Jahre zumzweitgrößten Anbieter in Schweden herangewachsen und nun aufinternationalem Expansionskurs. Das Franchise-Netzwerk der jungen,auf Top-Qualität setzenden Marke zählt heute rund 125 Shops - nebenSkandinavien z.B. auch in Großbritannien, Asien und demMittelmeerraum."Wir freuen uns über diesen ersten gemeinsamen Meilenstein. Mitder Eröffnung der neuen, modernen Kaffeebars von Wayne's Coffeebieten wir unseren Kunden künftig noch mehr Marken-Vielfalt undindividuelle Angebote an unseren Raststätten. Wir wollen mit diesemKonzept stark expandieren," sagt Dr. Karl-H. Rolfes, CEO von Tank &Rast."Mit Tank & Rast haben wir den idealen Partner gefunden, vondessen tiefer Markt- und Service-Expertise wir enorm profitieren," soMats Hörnell, CEO von Wayne's Coffee. "Deutschland ist ein wichtigerMarkt für uns, denn Kaffee gehört zu den beliebtesten Heißgetränkender Deutschen. Mit der Expansion von Wayne's Coffee auf die deutscheAutobahn sorgen wir dafür, dass unsere Marke schnell an Bekanntheitgewinnt."Ab sofort bekommt die kleine Auto-Pause zwischendurch deneinzigartigen schwedischen Kaffeehaus-Flair: Wayne's Coffee bietetseinen Gästen eine breite Auswahl an Kaffeespezialitäten, diversenTee-Sorten sowie heißer Schokolade. Wer lieber ein kaltes Getränk zusich nehmen möchte, kann aus dem vielfältigen Angebot ausFrucht-Shots, Smoothies, kaltgepressten Säften und frisch gemachtenEistees wählen. Passend dazu bietet Wayne's Coffee frische Speisen,etwa leckere belegte Bagel, Focaccia und Wraps sowie auchskandinavische süße Backwaren.Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie,Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen inDeutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschenAutobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten(einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchenjedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist dieDienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequenteKundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststättentragen das Serways Logo, zudem gibt es neun Hotels unter der MarkeSerways.www.tank.rast.dewww.serways.dewww.sanifair.deÜber Wayne's Coffee:Das 1994 in Stockholm gegründete Unternehmen hat sich binnenweniger Jahre zu Schwedens Nr. 2 im Kaffeemarkt entwickelt. Heutezählt das Unternehmen 125 Shops in seinem Franchisenetz inSkandinavien und darüber hinaus. Wayne's Coffee befindet sich seitJahren auf internationalem Wachstumskurs und ist im März 2018 vonTank & Rast übernommen worden. Das Unternehmen zeichnet sich durchsein nachhaltiges Angebot an organischem Kaffee und Snacks aus. Diejunge und urbane Marke wurde in einem Wettbewerb mit 800 anderenschwedischen Unternehmen zum "Franchise of the year 2017"ausgezeichnet. Wayne's Coffee setzt auf hochklassige Produkte:biologisch angebaut, frisch zubereitet und gesund.Pressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGBettina SchaperLeiterin Media RelationsTel.: +49 (0) 2 28 9 22-2701Fax: +49 (0) 2 28 9 22-4230E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.deOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell