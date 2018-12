Tank & Rast bringt Apple Pay an die Autobahn : Ab sofort bezahlen Kunden damit einfach, schnell und sicher - an Tankstellen, Raststätten und darüber hinaus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bonn (ots) -Tank & Rast führt heute Apple Pay ein. Der führende Dienstleisterauf deutschen Autobahnen bietet seinen Kunden damit einen neuen,innovativen Zahlungsweg: Apple Pay ist schnell, bequem, mobil undsicher.Einfach kontakt- und bargeldlos zahlen - das können Kunden mitihren Apple-Geräten ab sofort an den meisten Standorten im Tank &Rast-Servicenetz (z.B. in Restaurants, Shops und Tankstellen sowie anKaffeeautomaten und SANIFAIR-Anlagen oder an Check-in-Automaten vonSerways Hotels). Insgesamt steht Apple Pay Gästen von Tank & Rastdamit an bundesweit über 2.500 Kontaktstellen zur Verfügung, an derAutobahn und darüber hinaus: SANIFAIR-Einrichtungen in Bahnhöfen undEinkaufszentren bieten Apple Pay ebenfalls an.Sicherheit und Vertraulichkeit sind das Kernelement von Apple Pay.Wenn die Kunden eine Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay benutzen,werden die tatsächlichen Kartennummern weder auf dem entsprechendenGerät noch auf den Servern von Apple gespeichert. Stattdessen wirdeine einmalige Gerätekontonummer zugewiesen sowie verschlüsselt undsicher im Secure Element auf dem Gerät gespeichert. Jeder Zahlvorgangwird mittels eines einmaligen, individuellen und dynamischenSicherheitscodes autorisiert."Um Gästen an Raststätten und Tankstellen stets ein hohes Maß anKomfort und Kundenzufriedenheit zu bieten, entwickeln wirServiceangebote fortlaufend weiter, auch im Bereich innovativerBezahlsysteme. Mit der Integration von Apple Pay in unser Angebotstärken wir unsere Kundenorientierung und bauen Service-Exzellenzweiter aus", sagt Dr. Karl-H. Rolfes, CEO der Tank & Rast-Gruppe."Dieser Schritt unterstreicht unsere Innovationskraft und zeigt, wiewir uns frühzeitig auf neue Kundenbedürfnisse einstellen, die sich imZuge der Digitalisierung verändern."Apple Pay ist leicht einzurichten, und Nutzer erhalten weiterhinalle Vorteile und Leistungen, die Kredit- und Debitkarten bieten. InGeschäften funktioniert Apple Pay mit den Modellen iPhone SE, iPhone6 und neueren Versionen sowie mit der Apple Watch.Das Online-Shopping in Apps und auf Websites, die Apple Payakzeptieren, ist ganz einfach: Die Authentifizierung erfolgt überTouch-ID oder per Gesichtserkennung mit Doppelklick auf denseitlichen Button und Blick auf Ihr iPhone X. Mit Apple Pay brauchenSie keine langen Kontoformulare manuell auszufüllen oder wiederholtIhre Liefer- und Rechnungsinformationen einzugeben. Wenn Sie fürWaren und Dienstleistungen unterwegs in Apps oder Safari bezahlen,funktioniert Apple Pay mit dem iPhone 6 und neueren Versionen, demiPhone SE, dem iPad Pro, dem iPad (5. Generation), dem iPad Air 2sowie dem iPad mini 3 und neueren Versionen. Sie können Apple Payauch bei Safari auf jedem Mac einsetzen, der im Jahr 2012 oder danachmit dem Betriebssystem macOS Sierra eingeführt wurde, und die Zahlungdann mit dem iPhone 6 (oder neuer) oder mit der Apple Watch oder perTouch ID auf dem neuen MacBook Pro bzw. MacBook Air bestätigen.Weitere Informationen zu Apple Pay erhalten Sie unter:http://www.apple.com/de/apple-pay/Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie,Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen inDeutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschenAutobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten(einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchenjedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist dieDienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequenteKundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststättentragen das Serways Logo, zudem gibt es neun Hotels unter der MarkeSerways.www.tank.rast.de www.serways.de www.sanifair.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGBettina SchaperLeiterin Media RelationsTel.: +49 (0) 2 28 9 22-2701Fax: +49 (0) 2 28 9 22-4230E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.deOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell