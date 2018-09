Bonn (ots) - In einer deutschlandweiten Studie ist die Tank & RastGruppe als "Familienfreundlichstes Unternehmen 2018" in der KategorieVerkehrsgastronomie ausgezeichnet worden. Dieser Spitzenplatz ist dasErgebnis einer Untersuchung der ServiceValue GmbH in Kooperation mitder Goethe-Universität Frankfurt und der WELT am Sonntag. Aus Sichtder befragten Familien konnten die Raststätten von Tank & Rastbesonders bei den Kriterien "Zusatzleistungen für Familien undKinder" sowie "Ich fühle mich mit meinem Kind gut aufgehoben"punkten.Dr. Karl-H. Rolfes, CEO von Tank & Rast: "Wir freuen uns sehr überdie Auszeichnung unserer Raststätten. Sie belegt den Erfolg unsererkonsequenten Modernisierungsstrategie: Mit klarem Blick für dieWünsche unserer Gäste aller Altersgruppen entwickeln wir unsereRastanlagen sowie unser Produkt- und Serviceangebot fortlaufendweiter. Das Prädikat für besondere Familienfreundlichkeit bestätigt,dass Kunden unsere Investitionen in die Qualität der Betriebe an derAutobahn erkennen und wertschätzen."Seit der Privatisierung im Jahr 1998 hat Tank & Rast über 1,5Milliarden Euro in Service, Qualität und die Modernisierung derAnlagen investiert. Unter anderem hat das Unternehmen einen Großteilseiner Raststätten von Grund auf renoviert oder ganz neu gebaut unddas Angebot für Reisende deutlich erweitert, wodurch dieAttraktivität für ein breites Kundenspektrum systematisch gesteigertwurde. Die Betriebe der Tank & Rast bieten Reisenden heute imRegelfall 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche und an 365 Tagenim Jahr umfassenden Service und kontrollierte Qualität.Gerade auch für Familien: So umfasst das Netz von Tank & Rastinsgesamt über 270 Außenspielplätze, die Kindern sicheren Platz zumToben, Schaukeln und Rutschen bieten. Auch individuelle Spielecken invielen Raststätten, sogenannte "KidsCorner", kostenloseBabywickelräume sowie besondere Kindermenüs und familienfreundlicheGastronomieaktionen zu Hauptreisezeiten sind Teil eines ausgewiesenenServiceangebots für Familien. Dieses macht Pausen für Eltern undKinder angenehmer und entspannter.Auf den Hauptreiserouten gibt es ein engmaschiges Netz besondersfamilienfreundlicher Rastanlagen. Auf der Website www.tank.rast.dehat Tank & Rast einen Reiseroutenplaner eingerichtet, der Raststättenmit Spielmöglichkeiten zeigt. Wird die Option "Spielmöglichkeit"ausgewählt, können Familien ihre Fahrtstrecke mit kindgerechtenStopps planen.Die Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue führt seitfünf Jahren regelmäßig deutschlandweite Online-Befragungen durch, umdie erlebte Familienfreundlichkeit branchen- undunternehmensübergreifend zu bewerten. Für die diesjährige Studie hatdie Gesellschaft 477 Unternehmen aus 64 Branchen untersucht. DieFamilien- und Kinderorientierung der Unternehmen wurde dabei anhandvon acht Kriterien bewertet, die zusammen den "Family ExperienceScore" ergeben. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 49.965Kundenurteile aus einem bevölkerungsrepräsentativen Panel vonFamilien mit einem oder mehreren Kindern erhoben.Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie,Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen inDeutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschenAutobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten(einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchenjedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist dieDienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequenteKundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststättentragen das Serways Logo, zudem gibt es acht Hotels unter der MarkeSerways.www.tank.rast.dewww.tank.rast.de/pressewww.serways.dewww.sanifair.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGBettina SchaperLeiterin Media RelationsTel.: +49 (0) 2 28 9 22-2701Fax: +49 (0) 2 28 9 22-4230E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.deOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell