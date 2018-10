Bonn (ots) -In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialenMedien in Deutschland hat Focus Money in Kooperation mit dem Institutfür Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) Tank & Rast mit demSiegel "Deutschlands Beste" im Bereich Verkehrsgastronomieausgezeichnet.Dr. Karl-H. Rolfes, CEO von Tank & Rast: "Wir freuen uns sehr überdie Auszeichnung, denn es ist die Zufriedenheit unserer Kunden, fürdie wir täglich rund um die Uhr in unseren Servicebetrieben hart undmit vollem Einsatz arbeiten. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung,aber auch ein Auftrag für die Zukunft. Wir wollen auch weiterhin mitvollem Einsatz die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und unserAngebot kontinuierlich weiter optimieren."Seit der Privatisierung im Jahr 1998 hat Tank & Rast über 1,5Milliarden Euro in Service, Qualität und die Modernisierung derAnlagen investiert. Der Fokus lag hierbei unter anderem auf demAusbau eines vielfältigen Gastronomieangebots. Heute bieten dieBetriebe der Tank & Rast im Regelfall 24 Stunden täglich, sieben Tagedie Woche und an 365 Tagen im Jahr umfassenden Service, kontrollierteQualität und kulinarische Vielfalt.In der klassischen Gastronomie finden die Gäste eine große Auswahlan frisch zubereiteten Speisen und Salaten sowie auch regionaleSpezialitäten. Das neue Konzept "Tabilo" bietet zudem Gerichte an,die nach dem "made by order" Verfahren in nur wenigen Minutenindividuell zubereitet werden. Das Konzept "EssBar" interpretierttraditionelle deutsche Gerichte und Zutaten neu. Für den kleinenHunger unterwegs gibt es raffiniert belegte Backwaren in denBackshops, unter anderem von der Marke Brotzeit. Für ein vielfältigesund hochwertiges Gastronomieangebot kooperiert Tank & Rast zudem mitstarken Markenpartnern: Im Tank & Rast Servicenetz gibt es rund 280Espressobars, unter anderem von Segafredo und Coffee Fellows. Aberauch Fast-Food-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: Zur Vielfalt an denAutobahnraststätten tragen unsere starken Partner Burger King,McDonald`s und Nordsee bei, die unsere klassische Gastronomieergänzen.Die Studie "Deutschlands Beste" ist eine umfassende Analyse derMarkenpräferenz von Verbrauchern in Deutschland. Im Rahmen der Studiewurden rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien inDeutschland in der Zeit vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. Mai 2018ausgewertet. Untersucht wurden rund 20.000 Marken und Unternehmen aus254 Branchen. Die Bewertungen wurden unter anderem anhand derKriterien Preis-Leistung, Service und Qualität sowie Kauf- undWeiterempfehlungsbereitschaft aus Kundensicht analysiert. Die Studieist durch die International School of Management (ISM)wissenschaftlich begleitet worden. Die ISM ist eine staatlichanerkannte private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft undbildet in kompakten, anwendungsbezogenen StudiengängenFührungsnachwuchs für die international orientierte Wirtschaft aus.Über Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie,Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen inDeutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschenAutobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten(einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchenjedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist dieDienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequenteKundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststättentragen das Serways Logo, zudem gibt es neun Hotels unter der MarkeSerways.www.tank.rast.dewww.serways.dewww.sanifair.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGBettina SchaperLeiterin Media RelationsTel.: +49 (0) 2 28 9 22-2701Fax: +49 (0) 2 28 9 22-4230E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.deOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuell