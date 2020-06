Tank & Rast: Alle Raststätten ab dem 15. Juni geöffnet

BONN (dpa-AFX) - Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien sollen an den deutsche Autobahnen wieder alle Raststätten öffnen.



Bereits jetzt seien rund 80 Prozent der Standorte wieder im Betrieb, teilte das Raststättenunternehmen Tank & Rast am Montag in Bonn mit. Spätestens ab 15. Juni stünden den Autofahrern dann wieder alle Raststätten zur Verfügung. Tank & Rast betreibt mit rund 400 Betrieben den weitaus größten Teil der Raststätten an den Autobahnen. An den Raststätten würden die üblichen Hygienemaßnahmen der Gastronomie wie Abstandsregeln, Gebrauch von Mund- und Nasenbedeckung und mehr Reinigungen umgesetzt, teilte Tank & Rast weiter mit./hff/DP/mis