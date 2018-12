Tanja Schorer-Dremel und Eric Beißwenger: Flächensparen geht am besten mit Anreizen und Freiwilligkeit - Verbots-Politik der Grünen bleibt der falsche Weg

Finanztrends Video zu



München (ots) - "Wir wollen den Flächenverbrauch in Bayerndeutlich und dauerhaft senken, denn der schonende Umgang mit Flächenschützt unsere Lebensgrundlagen und bewahrt unsere Heimat. Dazusetzen wir auf Freiwilligkeit und auf die Zusammenarbeit mit denKommunen. Neue Vorschriften und Verbote, wie sie die Grünen wiedereinmal fordern, sind und bleiben dagegen der falsche Weg. Verbotehemmen nur die Entwicklungsmöglichkeiten Bayerns und lösen dabei aberkeine Probleme." So kommentiert Tanja Schorer-Dremel,stellvertretende Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag,neue Verbots-Forderungen der Grünen zum Flächensparen."Es ist falsch, dass Flächenverbrauch automatisch vollständigeVersiegelung bedeutet. Flächen werden auch als verbraucht gewertet,wenn Grün- und Freiflächen oder Radwege für naturnaheFreizeitangebote gebaut werden", betont Eric Beißwenger,stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt undVerbraucherschutz im Bayerischen Landtag. "Zudem verbrauchen wirFlächen, wenn wir neue Wohnungen und Infrastruktur bauen. Gemeindenmüssen diese Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auch künftig haben!Es ist entlarvend, wenn die Grünen die Wohnungsnot bejammern undgleichzeitig aber verhindern wollen, dass Wohnungen gebaut werden.Bloße Nachverdichtung ist nicht immer möglich, weil damit auchGrünflächen in den Ortschaften reduziert werden würden, womitniemandem geholfen ist."Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, im Sinne der Nachhaltigkeitund Ökologie in Bayern eine Richtgröße von fünf Hektar je Tag für denFlächenverbrauch anzustreben. "Wir setzen dafür auf Anreize undintelligente Lösungen, statt Gemeinden gegeneinander auszuspielen",betont Schorer-Dremel. "Mit der bayerischen Entsiegelungsprämiefördern wir jeden dauerhaft entsiegelten Quadratmeter finanziell. ImRahmen der Städtebauförderung werden zudem innerörtliche Leerständenach dem Prinzip ,Innen statt Außen' revitalisiert und so auch dieOrtskerne gestärkt. Und im staatlichen Hoch- und Straßenbau achtenwir darauf, Straßenerweiterungen an bestehenden Streckenführungen zuorientieren und große Kreuzungsbauwerke zu vermeiden, wo immer esmöglich ist. All das sind wirkungsvolle Instrumente, ohne dass neueVerbote oder ein Volksbegehren nötig wären, das schon einmalgescheitert ist."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail : sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell