Tanger Factory Outlet Centers Inc.: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Tanger Factory Outlet Centers Inc.-Kurs wird am 05.10.2019, 22:51 Uhr mit 14.57 USD festgestellt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tanger Factory Outlet Centers Inc. entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tanger Factory Outlet Centers Inc. beträgt bezogen auf das Kursniveau 9,79 Prozent und liegt mit 3,22 Prozent über dem Mittelwert (6,56) für diese Aktie. Tanger Factory Outlet Centers Inc. bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Tanger Factory Outlet Centers Inc. erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tanger Factory Outlet Centers Inc. vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (21,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 47,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,56 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Tanger Factory Outlet Centers Inc. erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Tanger Factory Outlet Centers Inc. lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tanger Factory Outlet Centers Inc. in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".