Tanger Factory Outlet Centers: Endlich gute Neuigkeiten, die Dividende kehrt zurück!

Die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) hat definitiv ein schwieriges Geschäftsjahr 2020 hinter sich. Das Coronavirus hat natürlich diesen speziellen Real Estate Investment Trust hart getroffen. Immerhin setzt das Portfolio auf Einzelhandelsimmobilien und Outlet-Zentren. Das ist ein Mix, der in dieser Zeit nicht sonderlich aufgeblüht ist.

Ja, sogar die gerade aristokratische Dividende ist in dieser Zeit ausgesetzt worden. Das Halten von Liquidität in einer unsicheren Zeit schien die sicherere Alternative zu sein. Das dürfte Foolishen Investoren verständlich gewesen sein. Auch wenn es Auswirkungen auf den Aktienkurs gegeben hat. In der Spitze brachen die Anteilsscheine deutlich über 70 % ein.

Wie auch immer: Jetzt gibt es positive Nachrichten bei diesem speziellen REIT Tanger Factory Outlet Centers. Ein prägendes Merkmal der Investition kehrt nämlich zurück: die Dividende.

Tanger Factory Outlet Centers & die Dividende

Wie das Management inzwischen bekannt gegeben hat, wird man zukünftig wieder eine Dividende an die Investoren auszahlen. Wobei die eigentliche Mitteilung jetzt keine Neuheit ist: Tanger Factory Outlet Centers hat diesen Schritt nämlich bereits am 14. Januar und damit vor ca. einer Woche bekannt gegeben.

Wie auch immer: Tanger Factory Outlet Centers wird also künftig wieder zahlen, allerdings nicht ganz so hoch. Das Management wird demnach eine Quartalsdividende von 0,1775 US-Dollar an die Investoren auszahlen. Das entspricht in etwa dem Wert, der ausgezahlt worden ist, bevor die Absenkung der Dividende gekommen ist. Auch das ist eine spannende Wendung.

Wer jedenfalls auf dem heutigen Aktienkursniveau von 13,37 US-Dollar einsteigen würde, der erhält eine Dividendenrendite von 5,31 % pro Jahr. Eigentlich gar kein schlechter Wert, aber es ginge besser. Wer noch preiswerter auf einem Aktienkurs von zwischenzeitlich ca. 4 US-Dollar eingestiegen wäre, der könnte auf eine Dividendenrendite von 17,7 % blicken. Wobei das ein Contrarian-Schritt at its best gewesen wäre.

Trotzdem sollten Foolishe Investoren eines bedenken: Das ist bloß eine Momentaufnahme. Das heißt, die Dividende könnte zukünftig womöglich wieder schwanken. COVID-19 ist noch nicht vorbei und Tanger Factory Outlet Centers hat seine adelige Dividendenhistorie verloren. Künftige Konstanz vorauszusetzen, könnte daher ein wenig vermessen sein.

Der Blick in die Zahlen

Eines können wir mit Blick auf die aktuellen Zahlen jedenfalls erkennen: COVID-19 ist definitiv nicht ohne Spuren an dem US-REIT vorbeigegangen. Tanger Factory Outlet Centers kam in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres auf einen Umsatz von 271 Mio. US-Dollar. Nach einem Vorjahreswert von 347,3 Mio. US-Dollar ist das ein signifikanter Einbruch. Für die ersten neun Monate wies der REIT sogar einen Verlust von 38,3 Mio. US-Dollar aus. Im Jahr davor ist TFO (so die Kurzform) mit einem Gewinn von 105,1 Mio. US-Dollar noch profitabel gewesen.

Aber blicken wir auf das Wesentliche: Die Funds from Operations blieben mit 1,04 US-Dollar je Aktie jedenfalls in den schwarzen Zahlen. Zwar auch erheblich unter dem Vorjahreswert von 1,68 US-Dollar für die ersten neun Monate. Jedoch ist das Geschäftsmodell damit eigentlich profitabel gewesen. Zumindest bereinigt um Wertveränderungen im Portfolio.

Mit Blick auf eine Jahresdividende von 0,71 US-Dollar läge das Ausschüttungsverhältnis dabei sogar bei ca. 68,3 %. Das könnte ein Wert sein, der auf eine stabile Dividende, zumindest auf diesem Niveau, schließen lässt.

Tanger Factory Outlet Centers: Spannend!

Der Schritt von Tanger Factory Outlet Centers, jetzt wieder eine Dividende zu zahlen, ist daher definitiv spannend. Es könnte ein Indikator dafür sein, dass jetzt wieder mehr Stabilität in den US-amerikanischen REIT kommen könnte.

Allerdings sollten Foolishe Investoren eines bedenken: Mit der adeligen Dividende ist es vorbei. Eine Prise Skepsis könnte daher durchaus ratsam sein. Immerhin hat Tanger Factory Outlet Centers einmalig die Dividende reduziert … wenn auch in einer Ausnahmephase.

