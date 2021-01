Tanger Factory Outlet Centers: Ein 2. (3./4.?) GameStop?

Der Newsflow bei der Aktie von Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) ist zuletzt wieder positiver gewesen. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt jedenfalls wieder eine Dividende. Allerdings vermutlich auch, weil ansonsten der REIT-Status flöten gehen könnte. Aber immerhin: Es gibt wieder etwas passives Einkommen.

Ist die Aktie damit wieder ein Kauf? Ganz ehrlich, Foolishe Investoren sollten nach der kurzzeitigen Dividendenkürzung, nach dem Kursplus der letzten Tage und mit Blick auf den unternehmensorientierten Gesamtmix zumindest ein wenig Vorsicht walten lassen. Der Einzelhandel bleibt der Fokus. Probleme gibt es hier nicht erst seit COVID-19, ein Restrisiko bleibt entsprechend bestehen.

Trotzdem könnte die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers möglicherweise noch klettern. Es könnte nämlich eine Parallele geben, die auch diese Aktie zu einem zweiten GameStop (WKN: A0HGDX) werden lässt. Oder zu einem dritten, einem vierten … oder bei wie vielen krassen Kursverläufen wir jetzt auch immer sind.

Tanger Factory Outlet Centers: Warum GameStop?

Zugegebenermaßen können wir eine Parallele zwischen Tanger Factory Outlet Centers und der Aktie von GameStop auf Anhieb erkennen: Das operative Fundament liegt bei beiden im Einzelhandel. Wobei die Ausrichtung trotzdem ein wenig verschieden ist … wobei letztlich beides für unseren heutigen Vergleich vollkommen irrelevant sein dürfte.

Es geht nämlich im Kern um etwas anderes: Das Short-Interesse, das an beiden zuletzt eigentlich wenig erfolgreichen Aktien vorhanden gewesen ist. Die GameStop-Aktie ist noch zum Jahresanfang massiv leerverkauft gewesen. Genauso wie die des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts. Das könnte womöglich ausreichend sein, damit wir auch hier bald ein signifikantes Momentum erleben werden.

Wie ein US-Kollege von mir noch vor wenigen Tagen herausgestellt hat, beläuft sich der Short-Anteil bei dem REIT auf ca. 49,6 %. Wobei auch diese Kennziffer ein wenig veraltet sein könnte. Das Datum für diesen Wert ist nämlich der 31.12. des letzten Jahres gewesen … und in Anbetracht der Dynamik der vergangenen Tage könnte sich das inzwischen verändert haben.

Wenn diejenigen, die aktive Short-Squeeze-Jäger sind, jedoch auch auf Tanger Factory Outlet Centers aufmerksam werden, so könnte auch diese Aktie eine ähnliche Performance wie die GameStop-Aktie hinlegen. Wobei der US-amerikanische Real Estate natürlich nicht der einzige Kandidat ist. Und außerdem seit Jahresanfang bereits um knapp über 80 % zulegen konnte.

Spekuliere nicht, investiere!

Für Foolishe Investoren gilt natürlich: Spekuliere nicht auf den nächsten Short-Squeeze, denn das kann auch gewaltig in die Hose gehen. Investiere bloß in Tanger Factory Outlet Centers, wenn du vom unternehmensorientierten Gesamtmix überzeugt bist.

Zusätzlich zu den Chancen bei Tanger Factory Outlet Centers gibt es schließlich auch einige Risiken. Das ist bereits vor COVID-19 so gewesen und hat sich in der Krise noch einmal verschärft. Selbst die Dividende alleine reicht als Investitionsthese definitiv nicht aus.

