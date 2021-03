Tanger Aktie: Goldman Sachs sieht Ärger für Tanger Factory Outlet Centers voraus!

Tanger Factory Outlet Centers Inc (NYSE:SKT), ein Betreiber von High-End-Outlet-Einkaufszentren, eröffnete am Dienstag nach einer Herabstufung durch Goldman Sachs mit einem Minus von 10%. Letzte Woche schossen die Aktien von Tanger um 40% in die Höhe, nachdem r/WallStreetBets Leerverkäufer des Real Estate Investment Trusts ins Visier nahm. Zu diesem Zeitpunkt war Tanger neben der GameStop Corporation (NYSE:GME) die am stärksten geshortete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



