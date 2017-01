Tande gegen Stoch: Vierschanzentournee-Finale live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Spannung verspricht das Final-Duell bei der 65.Vierschanzentournee: Der Führende Daniel Andre Tande aus Norwegen undder Zweitplatzierte Kamil Stoch aus Polen liegen gerade mal einenMeter oder 1,7 Punkte auseinander. Am Freitag, 6. Januar 2017, 16.35Uhr, ist das Abschlussspringen im österreichischen Bischofshofen liveim ZDF zu sehen (Moderation: Norbert König, Experte: Toni Innauer,Live-Reporter: Stefan Bier). Die deutschen Springer um MarkusEisenbichler, Stephan Leye und Andreas Wellinger können nicht mehr umden Gesamtsieg mitspringen. Im Tournee-Finale kämpfen sie um vorderePlatzierungen - auch bereits mit Blick auf die nordische Ski-WM EndeFebruar in Lahti und ebenfalls live im ZDF.Dem Österreicher Stefan Kraft auf Platz 3 des Gesamtklassementswerden nach dem Windspringen von Innsbruck keine Chancen mehr auf denGesamtsieg eingeräumt. Auch den aussichtsreichsten deutschen SpringerMarkus Eisenbichler hatte es in Innsbruck "verweht". WeltmeisterSeverin Freund hat die Vierschanzentournee bereits verlassen. Nunhofft Bundestrainer Werner Schuster zum Abschluss auf einen deutschenTag - nachdem es bei der Tournee aus seiner Sicht bereitsÖsterreicher-, Polen- und Norweger-Tage gab. Die fünf verbliebenendeutschen Flieger starten hoch motiviert in die Qualifikation, diedas ZDF ab 16.40 Uhr live überträgt.Nach dem Vierschanzentournee-Finalspringen am 6. Januar geht es imZDF weiter mit einem umfangreichen Weltcup-Wintersport-Wochenende:Am Samstag, 7. Januar 2017, 10.20 Uhr, begrüßt Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein die ZDF-Zuschauer zu siebeneinhalb StundenLive-Sport - mit den Verfolgungsrennen der Biathletinnen undBiathleten in Oberhof, den Riesenslaloms der Herren imschweizerischen Adelboden und der Damen im slowenischen Maribor. Auchdie Weltcup-Ereignisse in Langlauf, Nordischer Kombination, Skeleton,Bob, Rodeln und Eisschnelllauf sind dann zu sehen. Weiter geht dasWintersport-Wochenende im ZDF am Sonntag, 8. Januar 2017, von 10.15bis 18.00 Uhr. Unter ZDFsport.de finden die Zuschauer zudem alleInfos und Videos zu den verschiedenen Weltcup-Wettkämpfen.Pressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/zdfsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell