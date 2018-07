Tande: Aktienanalyse vom 07.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Tande unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Tande-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 3,36 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tande einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tande jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tande-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,27 CNY mit dem aktuellen Kurs (3,36 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -21,31 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (3,8 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,58 Prozent), somit erhält die Tande-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Tande schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,51 % und somit 1,54 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,04 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sieben Tagen im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Tande dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.