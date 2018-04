Tamedia beendet Zusammenarbeit mit Publicitas wegen Zahlungsausständen

Zürich (awp) - Der Medienkonzern Tamedia beendet die Zusammenarbeit mit dem Werbevermarkter Publicitas abrupt. Aufgrund zunehmender Zahlungsausstände seitens des Werbevermittlers "sehe man sich gezwungen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden", heisst es in einer Mitteilung von Tamedia vom Mittwoch. Auch die Beziehungen mit den mit Publicitas verbundenen Gesellschaften wird per sofort eingestellt.

Tamedia will nun sämtliche Werbekunden, welche in den vergangenen Wochen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten