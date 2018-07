Tamedia-Mitarbeitende in der Westschweiz führen Streik fort

Lausanne (awp/sda) - Ein Ende des Arbeitskonflikts bei Tamedia in der Romandie ist vorerst nicht in Sicht. Die Angestellten setzen ihren Streik gegen die Einstellung von "Le Matin" fort. Gleichzeitig wollen die Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Das hat die Generalversammlung der Redaktorinnen und Redaktoren am Mittwoch in Lausanne beschlossen. Man nehme zu Kenntnis, dass die Tamedia-Spitze die Verhandlungen vor der Schlichtungsstelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten