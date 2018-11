Tamarack Valley Energy: Ein unsicheres Investment?

Am 02.11.2018 ging die Aktie Tamarack Valley Energy an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 3,37 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Tamarack Valley Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tamarack Valley Energy-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tamarack Valley Energy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 5,85 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (3,37 CAD) ausgehend um 73,59 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tamarack Valley Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,83 ist die Aktie von Tamarack Valley Energy auf Basis der heutigen Notierungen 73 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (69,17) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Tamarack Valley Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tamarack Valley Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".