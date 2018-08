Mainz (ots) -Sind die jüngsten Steinschläge und Bergstürze in den Alpen eineFolge der Klimaerwärmung? Wie viele Bergstürze drohen in den nächstenJahren? Und wie kann man die Risiken in den Griff bekommen? AmSonntag, 19. August 2018, 16.30 Uhr im ZDF, begibt sich die "planete."-Dokumentation "Talwärts - das Bröckeln der Berge" auf die Suchenach Antworten. Die Autoren Patrick Zeilhofer und Volker Wasmuthbeleuchten den aufwendigen Einsatz von Behörden, Forschern undAnwohnern gegen den gefährlichen Steinschlag.Der gewaltige Bergsturz mit acht Todesopfern am Schweizer PizCengalo im August 2017 hat drastisch vor Augen geführt, was Forscherschon länger beobachten: Die Instabilität der Berge nimmt zu - vorallem auf 2700 bis 3000 Metern Höhe. Denn der Kitt der Berge, derPermafrost, beginnt zu schmelzen. Wasser sickert in die Felsklüfte,der Druck im Innern der Berge steigt, der Fels wird instabil -Felsstürze und Steinschlag sind die Folge.Der Schweizer Bergbeobachter Peter Schwitter zeigt diedramatischen Folgen des Klimawandels am Beispiel desAletschgletschers im Kanton Wallis. Weil das Gletschereis immerschneller schmilzt, fehlt der Bergflanke Moosfluh der Gegenhalt - sierutscht immer weiter ab. Allein 2017 haben sich die Felsen um 65Meter talwärts geneigt.Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, die Prozesse vonFelsstürzen und Steinschlägen noch genauer zu verstehen. ForscherAndrin Caviezel vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung inDavos "inszeniert" dafür am Flüelapass Steinschläge - nicht mitnatürlichen Steinen, sondern mit speziellen Betonklötzen, in die erelektronische Sensoren baut. Die Forscher benötigen die Daten derSturzbahnen für eine Software, die Steinschlag, Lawinen- undMurenabgänge simulieren kann. Mit ihrer Hilfe wollen sie künftigpräziser vorhersagen, wie Steinschläge sich verhalten und welcheSchutzmaßnahmen nötig sind.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell