Tallia Storm: Mein Instagram hat mein Debütalbum finanziert

Sir Elton John beschrieb sie als "eine der beeindruckendstenindividuellen Soul-Stimmen, die er in 20 Jahren gehört hat" und NileRodgers bezeichnete sie sei einen seiner "bevorzugten neuenweltweiten Künstler". Tallia Storm ist gerade mal 19 Jahre alt undhat ihren souligen Powerhouse-Gesang zum Einsatz gebracht, um ihrvorliegendes Debütalbum mit dem Titel "Teenage Tears" zuveröffentlichen. Die Singer-Songwriterin hat die Musikproduktionunabhängig finanziert und arbeitete mit Branchengrößen in LA, Atlantaund London zusammen. Dies alles verdankt sie ihrem 300.000-Followerstarken Instagram-Profil als Teenager-Influencer und Fashion-It-Girl.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/606578/Tallia_Storm.jpg )Tallia ist Teil der wachsenden Gruppe von Künstlern, die nicht voneinem großen Label vertreten werden. Sie vertritt dieGeneration-Z-Demografie, die unternehmerisch und unabhängig ist undglobal, nicht lokal mit großem Ehrgeiz und Originalität denkt.Mit der Veröffentlichung der Single "The Good Lie" im Sommer 2017und dem heute veröffentlichten Album "Teenage Tears" ist es leicht,ihre Einflüsse zu entdecken, die sie als Jill Scott, Erykah Badu, AmyWinehouse und Alicia Keys sowie die Jazz-Größen Fitzgerald undVaughan bezeichnet. Es gibt 15 Tracks auf dem Album, die einen wahrenTouch ihres souligen, Jazz-inspirierten R&B-Gesangs bieten. TalliaStorm sagte: "Dieses Album ist eine Achterbahn der Gefühle - real,roh und ehrlich. Es ist eine Entdeckungs- und Selbstfindungsreisedurch eine Sammlung an Teenager-Geschichten aus meinem Leben. DerTrack 'Everyday' war für mich am emotionalsten, da meine Mutterdieses Jahr mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatte. Ich habe michins Songwriting gestürzt und 'Everyday' ist das Ergebnis. Es gibt soviele Zwänge da draußen, aber wenn wir sie langsam bewältigen, könnenwir mit allem fertig werden."Die in London ansässige R&B-Sängerin und Songwriterin ausSchottland erregte die Aufmerksamkeit von Sir Elton John, als siegerade 13 Jahre alt war und seinem Partner David Furnish in einemHotelrestaurant eine Demo-CD überreichte. Sir Elton rief sie 24Stunden später an und lud sie ein, sein Konzert in Großbritannien für17.000 Menschen zu eröffnen. Seitdem tritt sie überall auf der Weltauf, zieht prominente Fans wie Eva Longoria an und hat sich einenNamen als bedeutende Mode-Influencerin gemacht. Von einigen dergrößten High-Street- und Luxusmarken der Welt eingekleidet zu werdenund damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hat es ihr ermöglicht,die Art von Musik zu liefern, die "sie will"!