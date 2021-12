Talkpool gewinnt 5G-Vertrag mit Ericsson

Quelle: IRW Press

Wie am 17. November mitgeteilt, ist Talkpool (ISIN: CH0322161768) wieder in den US-Markt eingetreten und hat 100 % der Anteile an Talkpool LLC erworben, um die hohe Nachfrage nach Netzwerkexpertise und -dienstleistungen zu befriedigen, die durch die 5G-Netzwerkimplementierungen in den USA und der Karibik ausgelöst wurde. Um sowohl den US-Markt als auch die Karibik bestmöglich zu unterstützen, wird die ...



