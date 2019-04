Talking Science: Der rbb Wissenschaftssalon am 15. April 2019 in Berlin

Berlin (ots) - Johannes Vogel, Direktor des Museums für NaturkundeBerlin, hat 14 Minuten Zeit, um die Welt zu retten: Der Botaniker isteiner von drei Experten, die am 15. April 2019 um 19.00 Uhr bei"Talking Science" zu Gast sind, dem rbb Wissenschaftssalon im KleinenSendesaal des rbb in Berlin. "Nichts in der Welt macht Sinn, außer imLichte der Evolution", behauptet Johannes Vogel. Claudia Kemfert(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) spricht über "fossilenKlima-Egoismus", und Reinhard Hüttl (Deutsches Geoforschungszentrum)erklärt, warum Geoforschung wichtig für die Rettung der Menschheitist. Ist die Problem-Analyse stimmig, der Lösungsansatzerfolgversprechend? Die drei Experten haben jeweils eine knappeViertelstunde, um das Publikum davon zu überzeugen.An "Science-Bars" können die Besucherinnen und Besucheranschließend mit den Wissenschaftlern debattieren, rbb-ModeratorVolker Wieprecht führt durch den Abend.Dem rbb Wissenschaftssalon am 15. April folgen drei weitereTermine 2019: am 13. Juni, 10. Oktober und 12. Dezember. ProminenteExpertinnen und Experten stellen ihre Lösungen für dieHerausforderungen unserer Zeit vor. Klimawandel, Terrorismus,Machtmissbrauch, Künstliche Intelligenz oder Algorithmen, die überLeben und Tod entscheiden: In welcher Welt wollen wir leben, und wasmüssen wir dafür tun?Die Veranstaltung am 15. April wird auf kulturradio.de livegestreamt. Am Freitag, 26. April 2019, um 00:00 ist sie im rbbFernsehen zu sehen - und jederzeit aufrbb-online.de/wissen/talkingscience.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell