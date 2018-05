Talk zwischen Kabine und Kamin: BILD startet Fußball-Podcast PHRASENMÄHER / Erster Gast ab 9. Mai 2018 ist Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann

Berlin (ots) - "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" - derartwohlbekannte Sprüche aus dem Munde von Fußball-Profis werden beiPHRASENMÄHER, dem neuen Fußball-Podcast von BILD, nicht zu hörensein. Ab dem 9. Mai 2018 lädt BILD einmal im Monat dieinteressantesten Köpfe der Bundesliga zum persönlichen Gespräch.PHRASENMÄHER ist ein Talk mit einer Atmosphäre irgendwo zwischenKabine und Kamin. Der BILD Sport-Experte und Moderator Kai Traemannstellt dabei auch die persönlichen Seiten der Star-Gäste heraus. Derrund 30-minütige BILD-Podcast PHRASENMÄHER ist jederzeit auf BILD.de(www.bild.de/phrasenmaeher), Spotify, iTunes und Soundcloud abrufbar.BILD-Moderator Kai Traemann: "Im neuen BILD-Podcast PHRASENMÄHERwollen wir keine Sprüche hören, sondern lassen die Stars derBundesliga sehr persönlich zu Wort kommen. PHRASENMÄHER erweitert dasAudio-Angebot für unsere BILD-Hörer wie BILD DIREKT, "Techfreaks","Sicherheit für die Ohren" oder den BILD News bei Amazon Echo um einganz besonderes Format."Premierengast bei PHRASENMÄHER ist Julian Nagelsmann (30), Trainerder TSG Hoffenheim. Der erste Teil des Gesprächs ist ab 9. Mai 2018abrufbar (der zweite Teil folgt ab 16. Mai), in dem Julian Nagelsmannerstaunlich offen über Fußball und Privates spricht:Sein erster Lieblingsspieler als kleiner Junge: "Alain Sutter. Eslag an seiner Frisur. Der hatte ganz lange blonde Haare. Das hat michbeeindruckt als Kind. Ein bisschen später war es Mehmet Scholl. Ichwar als Kind Bayern-Fan aufgrund meines Bruders, der mich da geprägthat."Das erstes Trikot, das er sich als Kind gekauft hat: "Dasgelb-grüne Bayern-Trikot. Das Auswärtstrikot (Anm. der Red.: von1993-1996 mit ,Lothar Matthäus' auf dem Rückenteil). Mit diesergrünen Hose und den gelben Stutzen - furchtbare Farbkombinationehrlich gesagt. In so einem Ballonseide-glänzendem Material. Das habeich mir damals gekauft von meinem dritten, vierten Taschengeld. Aberes wird auf jeden Fall nicht in die Geschichte als das schönsteTrikot eingehen, das ich je hatte."Seine Leidenschaft für Hackbraten und sein daraus resultierenderSpitzname: "Das kann ich sehr gut kochen und esse es auch sehr gerne.Ich mache da immer eine spezielle Sauce mit ein paar Früchten dazu.Es ist ein sehr einfaches Essen, aber ich liebe es. Deswegen werdeich auch im Trainerteam ,Hacki' genannt, weil ich oft meinTrainerteam einlade zum Hackbratenessen und deswegen habe ich denvielleicht nicht ganz erotischen Spitznamen ,Hacki'."Welche Eigenschaft Sohn Max (3) besser nicht vom Papa übernehmensollte: "Es ist eine meiner größten Schwächen, dass ich unglaublichungeduldig bin und demnach auch sehr schnell in meinem Urteil wasSpieler angeht und manchmal auch ein bisschen zu aggressiv werde imCoaching und auch in der Beurteilung am Spielfeldrand. Weil ich gernemöchte, dass alles sehr gut und sehr schnell funktioniert. Und dasist nicht immer förderlich fürs eigene Gemüt und nicht immerförderlich für die Wahrnehmung, wenn man zu ungeduldig ist. Ichwünsche ihm, dass er den Faktor Geduld ein bisschen mehr in die Wiegegelegt bekommen hat als der Papa."Übernahme der Zitate für Pressezwecke ist bei Nennung der Quelle"BILD Podcast PHRASENMÄHER" möglich.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikation / Leiter BILD-KommunikationTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10Fax:+49 (0) 30 25 91-7 76 03christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell