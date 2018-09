"Talk aus Berlin" mit Jörg Thadeusz startet am 26. September im rbb Fernsehen - Einladung zum Foto-/Pressetermin

Berlin (ots) - Mi 26.09.2018 | 23:30 | rbb Fernsehen undFoto-/Pressetermin | 24.09.2018 | 16:00Ein Gast, ein Moderator und die letzte halbe Stunde des Tages: AmMittwoch, 26. September 2018, um 23.30 Uhr startet im rbb Fernsehender "Talk aus Berlin" mit Jörg Thadeusz. Erster Gast wirdBundesfamilienministerin Franziska Giffey sein.Im "Talk aus Berlin" bietet Jörg Thadeusz zum Beginn der Nachteinen hellwachen Blick auf die Themen, die Berlin bewegen. Er sprichtmit Menschen, die den Tag geprägt, in der Woche für Gesprächsstoffgesorgt haben oder die Dinge in einen neuen Kontext rücken. Zu späterStunde bietet die 30-minütige Sendung dreimal wöchentlich ein ebensorelevantes wie kurzweiliges Gespräch - ab dem 26. September immerdienstags, mittwochs und donnerstags um 23.30 Uhr.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Berlin verdient einStadtgespräch und wer sollte das besser führen können als JörgThadeusz? Der 'Talk aus Berlin' beleuchtet mit etwas Abstand zurHektik des Tages, aber tagesaktuell, was Menschen in der größtenStadt der Republik bewegt: Themen und Gäste, die gerade in allerMunde sind - oder es bald sein werden."Zu Gast beim "Talk aus Berlin" sind Menschen, die das Leben in derMetropole prägen: Forscherinnen, Politiker, Macherinnen, Stars,Musikerinnen, Schriftsteller. Jörg Thadeusz klärt mit seinen Gästen,was am Tage wichtig war, bespricht, was "Talk of the Town" oderkontrovers diskutiert wird, was spannend oder aufregend ist. DieSendung nimmt sich die Zeit, die während des Tages kaum jemand hat.Dabei ist die Tonlage der Nachtstunde angemessen: "Talk aus Berlin"ist artikuliert, leistet sich aber auch einen gewissen Übermut - undauch unkonventionelle Gedanken dürfen entfaltet werden. Einladung zumFoto-/PresseterminZur Vorstellung des "Talk aus Berlin" laden wir Sie herzlich einzum Foto-/Pressetermin amMontag, 24. September 2018, 16.00 Uhrim rbb Fernsehzentrum, Studio E, Masurenallee 8 - 14, 14057 BerlinJörg Thadeusz steht Ihnen im Studio des "Talk aus Berlin" fürkurze Einzelinterviews zur Verfügung.Bitte teilen Sie uns bis Freitag, 21. September 2018, unter derE-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de mit, ob Sie amPressetermin teilnehmen möchten.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell