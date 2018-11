Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Petra Meier, die ihren Sohnnur wenige Stunden vor der Geburt ihrer Tochter verlor / Freitag, 16.November 2018, 22 Uhr, SWR FernsehenDas Leben ist unberechenbar und stellt die Menschen nicht seltenvor große Herausforderungen - Freud und Leid liegen nah beieinander.Oftmals fällt es nicht leicht, in einer großen Krise das Gute zusehen. Doch auch die größte Katastrophe kann neue, positive Wegeaufzeigen - dafür braucht es Mut und Zuversicht. Wie übersteht mandas Wechselbad der Gefühle, wenn man innerhalb kürzester Zeit einengeliebten Menschen verliert und einen anderen in sein Leben lässt?Was kann man tun, wenn das Schicksal eine Herausforderung bereithält?Wie gelingt es, offen für einen Neuanfang zu sein? Darüber sprichtMichael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Wenn Glück undUnglück beieinanderliegen" am Freitag, 16. November, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Manon Wolff und Manfred Furter wurden nach einem Schicksalsschlagein Paar Ein Flugzeug-Absturz wurde zum Wendepunkt im Leben von ManonWolff und Manfred Furter. Denn ihre Lebenspartner waren unter denTodesopfern. Auf den Schock und die Trauer folgte eine unerwarteteWendung. "Wir haben ein unglaubliches Glück gehabt, dass wir unskennenlernen durften", sagt das heutige Ehepaar, deren Wege sich nurdurch die Katastrophe kreuzten.Petra Meier verlor ihren Sohn nur wenige Stunden vor der Geburtihrer Tochter Bei Petra Meier lagen das größte Unglück und das größteGlück nur wenige Stunden auseinander: Am selben Tag, als ihre Tochterdas Licht der Welt erblickte, verstarb ihr knapp zweijähriger Sohn."Ich dachte, ich muss mich jetzt auf das Kind freuen, aber ich war sotraurig, dass mein Sohn gestorben war", beschreibt die37-Jährige das Gefühlschaos jenes schicksalhaften Tages.Thomas Kuklicz führte bis zu seinem Absturz jahrelang einRockstarleben als "DJ Tomekk" Ein Auf und Ab von Glück und Unglückerlebte Tomasz Kuklicz. Nach schwieriger Kindheit und Jugend feierteer als "DJ Tomekk" weltweit Erfolge. Doch Ruhm und Geld hatten auchSchattenseiten: Drogen, Eskapaden, Abstürze. "So wie meine Prägungist, hätte ich eigentlich mit 37 sterben müssen", sagt der Musiker,dem erst ein Unfall seiner Tochter die Augen öffnete.Michaela Läpple wurde als Kind missbraucht und erfuhr erst durchihren Mann Glück Lange gab es für Michaela Läpple kein Glück in ihremLeben. Von der Mutter tyrannisiert, von Onkel und Nachbar sexuellmissbraucht, war ihre Kindheit und Jugend vor allem von Angstgeprägt: "Ich weiß nicht, wie ich es damals geschafft habe, dasauszuhalten." Erst als sie ihren heutigen Mann kennenlernte, fand sieeinen Ausweg und schaffte es, sich ein glückliches Leben aufzubauen.Ahmad Al Satati erlebte in Syrien Krieg und Folter und fand inDeutschland Sicherheit Auch für Ahmad Al Satati war der Weg ins Glückbeschwerlich. In Syrien beteiligte sich der Literaturstudent anregimekritischen Aktionen, weshalb er verhaftet und gefoltert wurde.Weil er in Syrien nicht arbeiten durfte und auch sonst keinerleiPerspektive für sich sah, trat er den gefährlichen Weg über dasMittelmeer nach Deutschland an: "Für mich ist es eine großeErleichterung hier zu sein."Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist als Philosoph tätig Ein Leben impuren Glück gibt es nicht, sagt Prof. Dr. Wilhelm Schmid. Doch Glückund Unglück liegen nah beisammen und Schicksalsschläge können aucheine Chance bieten, dem Leben einen neuen Verlauf zu geben. "Wichtigist aber, dass ein Mensch offen dafür ist, dass sich das Leben nocheinmal grundlegend ändern kann", so der Philosoph."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Wenn Glück und Unglück beieinanderliegen" am Freitag,16. November 2018, 22 Uhr im SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://x.swr.de/s/nachtcafeglueckundunglueckFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell