Unterföhring (ots) -- "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" an den letzten beidenSpieltagen jeweils am Sonntagabend ab 19.00 Uhr auf Sky SportBundesliga 1 HD- "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HDAn diesem Samstag könnten zahlreiche der noch offenen Fragendieser Saison beantwortet werden: Spielen der BVB und Schalke nächsteSaison in der Königsklasse? Können Eintracht Frankfurt und RB Leipzigden Negativtrend stoppen? Steigt der HSV bereits am 33. Spieltag aboder verlässt er erstmals seit Dezember wieder die Abstiegsränge?Diese und weitere aktuelle Bundesliga-Themen sowie das Halbfinal-Ausder Bayern in Madrid unter der Woche werden am Sonntag in "Wontorra -der Kia Fußball-Talk" und "Sky90 - die Kia Fußballdebatte"diskutiert.An den letzten beiden Spieltagen der Saison 2017/18 meldet sichPatrick Wasserziehr jeweils bereits am Sonntagabend um 19.00 Uhr,direkt im Anschluss an die Live-Übertragung der 2. Bundesliga auf SkySport Bundesliga 1 HD. Zu Gast sind an diesem Sonntag Jan-AageFjörtoft, der unter anderem drei Jahre für Eintracht Frankfurt in derBundesliga aktiv war. Außerdem ist Bernd Wehmeyer vom Hamburger SV imStudio, der seit mittlerweile 20 Jahren als Klubmanager tätig ist.Als Spieler absolvierte der 65-Jährige zwischen 1978 und 1986 183Bundesliga-Spiele für den HSV und gewann in dieser Zeit drei DeutscheMeisterschaften und den Europapokal der Landesmeister. Komplettiertwird die Runde von Sky Experte Reiner Calmund und Jörg Jakob,Chefredakteur des Kicker Sportmagazins."Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss andie Live-Übertragung des 33. Spieltags der 2. Bundesliga 19.00 Uhrauf Sky Sport Bundesliga 1 HD."Wontorra - der Kia Fußball Talk" am Sonntagvormittag mitSebastian RodeBereits am Sonntagvormittag meldet sich Jörg Wontorra mit einerneuen Ausgabe von "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky SportNews HD. Ab 10.45 Uhr ist dieses Mal BVB-Profi Sebastian Rode zuGast. Der Mittelfeldspieler, der seit längerem mit Verletzungen zukämpfen hat und zuvor auch für den FC Bayern und Eintracht Frankfurtspielte, spricht über die aktuelle Saison in Dortmund.Weitere Gäste am Sonntag sind Rafael Buschmann (Der Spiegel) undHenning Feindt (stellvertretender Chefredakteur Sport-Bild). Außerdemist Sky Experte Dietmar Hamann zu Gast, der als fester Bestandteilder Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert."Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Außerdem istdie Sendung im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie inder Sky Sport App verfügbar und wird auch per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE gestreamt.