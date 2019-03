TalkTalk Telecom: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie TalkTalk Telecom stehen per 25.03.2019, 09:54 Uhr 106,23 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. TalkTalk Telecom zählt zum Segment "Alternative Träger".

Unsere Analysten haben TalkTalk Telecom nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet TalkTalk Telecom niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 2,26 Prozentpunkte (2,34 % gegenüber 4,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der TalkTalk Telecom als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 5 Hold, 5 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für TalkTalk Telecom aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 113 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,71 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 106,9 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei TalkTalk Telecom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".