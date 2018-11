Talerbox: Welche Tücken gibt es beim Verkaufen von ETFs zu beachten? – Video

ETFs erfreuen sich bei Privatinvestoren immer mehr an Beliebtheit, weil sich so bequem und günstig Vermögensbildung betreiben lässt. Diese Anlagefonds sind auf dem besten Weg, dem klassischen Sparbuch angesichts der Zinskrise den Rang abzulaufen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn wer in einen ETF investiert, sollte sich auch mit dem Thema Verkauf auseinandersetzen.

Da stellen sich gleich eine Reihe von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Bastian Glasser -Talerbox.