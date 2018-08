Talerbox: Was die Deutschen mit ihrem Geld machen und was das Problem damit ist! – Video

Wie legen Sie Ihr erspartes Geld an? In Immobilien, Aktien oder nach wie vor auf dem Sparbuch bzw. dem Tagesgeldkonto, obwohl die letztere Anlageart seit Jahren keinen Zins mehr abwirft? Klassische Anlagearten sind durch die mehr oder weniger politisch verordnete Niedrigzinsphase nicht mehr in der Lage, Renditen abzuwerfen. Sie können nicht einmal den Inflationsverlust auffangen. Was also tun als Privatanleger?

Finanz-Blogger Bastian ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Talerbox - Bastian Glasser.