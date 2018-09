Talerbox: Privatinsolvenz einfach erklärt – Video

Was bedeutet eine Privatinsolvenz überhaupt? Wie läuft das Ganze ab? Was sind die Voraussetzungen für ein geordnetes Privatinsolvenzverfahren? Wie lange dauert das Verfahren? Welche Möglichkeiten gibt es, die Privatinsolvenz zu verkürzen? Außerdem: Wie viel darf man in der Privatinsolvenz überhaupt von dem Geld behalten, das man noch hat bzw. verdient?

Diesen Fragen geht Finanz-Blogger Bastian Glasser (Talerbox) in seinem neuesten Video nach, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Bastian Glasser -Talerbox.