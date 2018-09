Talerbox: Finanzen organisieren einfach gemacht – Video

Wer kennt es nicht? Früher war es noch einfach, den Überblick über seine Ausgaben zu behalten. Ein Geldbeutel, ein Konto, ein Sparbuch – und fertig. Heute ist es deutlich unübersichtlicher geworden. Mit Stift und Papier ist man schnell auf verlorenem Posten. Die Buchführung per Excel-Tabelle wird mit der Zeit immer komplexer und unübersichtlicher. Was also tun?

Abhilfe bei diesen Problemen verspricht die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Bastian Glasser -Talerbox.