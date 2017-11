Talentsuche auf dem MCI Campus - BILD

Hochkarätige Recruiting-Veranstaltung an der UnternehmerischenHochschule® - 60 nationale und internationale Arbeitgebertreffen auf 1000 Studierende der Unternehmerischen Hochschule®Innsbruck (ots) - Das Recruiting Forum 2017 am Management CenterInnsbruck (MCI) fand am 13. November 2017 zum bereits zehnten Malstatt. Insgesamt rund 1.000 Studierende und junge Absolventen/-innen- mehr als je zuvor! - strömten am Messenachmittag durch die Gängeder Unternehmerischen Hochschule®.Sensationelle 60 Unternehmen und Organisationen präsentierten sichden MCI-Studierenden als potenzielle Arbeitgeber. Auf der Suche nachattraktiven Karrieremöglichkeiten konnten die Studierenden direkt amCampus Personalverantwortliche von nationalen und internationalenTop-Unternehmen aus verschiedensten Branchen treffen und wertvolleKontakte knüpfen. Die Besucher/-innen konnten sich informieren,worauf es bei Bewerbungen für Praktika und Jobs besonders ankommt,welche Schlüsselkompetenzen zukünftige Mitarbeiter/-innen mitbringensollten und wie der Einstieg ins Berufsleben erfolgreich klappt. Fürdie ausstellenden Unternehmen - Top-Brands genauso wie internationalerfolgreiche Nischenplayer - war das MCI Recruiting Forum wieder eineideale Begegnungsfläche, um sich als attraktive Arbeitgeber zupositionieren und "Talente für morgen" aufzuspüren.Miriam Zeitelhofer, Vorsitzende der Hochschüler/-innenschaft amMCI, schätzt die gute Zusammenarbeit mit dem Career Center und dieausgeprägte Praxisorientierung ihrer Hochschule. "Das RecruitingForum des MCI gibt uns Studierenden die Möglichkeit, potenzielleArbeit- und Praktikumsgebern zu treffen. Aus eigener Erfahrung weißich, dass diese persönlichen Kontakte essenziell für die spätereKarriere sind. Ich schätze diesen Service am MCI sehr."Brigitte Huter, Leiterin des MCI Career Centers, freut sich, dassdas Recruiting Forum 2017 neuerlich eine attraktive Plattform zurVernetzung von Unternehmen und Studierenden darstellen konnte: "Auchund gerade in Zeiten von Social Media, Online-Bewerbungsverfahren undSkype-Interviews ist das persönliche Gespräch ein Türöffner imBewerbungsprozess. Ich freue mich, dass wir beim Recruiting Forum2016 neuerlich eine attraktive Vernetzungsplattform für Arbeitgeberund Studierende schaffen konnten."Weitere Informationen und Bilddownload:https://www.mci.edu/de/presse/7754-talentsuche-auf-dem-mci-campusBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell