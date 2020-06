Talentförderung digital: Bildung & Begabung startet Online-Angebote für Jugendliche

Bonn (ots) - Wie entlarve ich Fake News? Was ist Post-Quanten-Kryptographie? Und wie baut man eigentlich ein Flugzeug? Diesen und anderen Fragen mit wissenschaftlichem Hintergrund können Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien nachgehen - mit den Online-Angeboten von Bildung & Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.Ab sofort können Schüler sich für die Online-Sommerangebote anmelden. In über 50 Kursen geht es um interdisziplinäre, wissenschaftliche Fragestellungen, wie zum Beispiel "Mit Mathe und Bio Krebs verstehen", "Urteilen und Entscheiden - wie rational bin ich?" oder "Dem Code des Lebens auf der Spur". Auch mit Lernstrategien, musikalischen und künstlerischen Produktionen sowie Sporttechniken können die Jugendlichen sich auseinandersetzen. Teilnehmen können nicht nur Bewerber der Schülerakademien von Bildung & Begabung, sondern auch interessierte und motivierte Jugendliche aller Schulformen ab Klasse 8. Die Kurse finden per Videokonferenz statt: Benötigt wird neben einem mobilfähigen Gerät lediglich eine stabile Internetverbindung. Neben Vorlesungen mit bis zu 100 Teilnehmern gibt es auch interaktive Workshops als Einzeltermine oder mehrteilige Reihen. Geleitet werden die Online-Angebote von erfahrenen Kursleitern der Akademieprogramme von Bildung & Begabung - Studierende, Nachwuchsforscher und erfahrene Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Die Teilnahme ist kostenlos.Elke Völmicke, Geschäftsführerin von Bildung & Begabung: "Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen auch die außerschulische Begabungsförderung vor neue Herausforderungen. Zum ersten Mal in der über 30-jährigen Geschichte der Deutschen SchülerAkademie können die Sommerakademien nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir mit unseren digitalen Angeboten wissbegierigen Jugendlichen aller Schulformen eine Alternative bieten können."Mehr Informationen, ausführliche Kursbeschreibungen und alles Wichtige zur Anmeldung gibt es auf: https://vorbildernetz.de/angebot/sommerangeboteÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal http://www.begabungslotse.de . Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.http://www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias Bunk, Tel. 0228/95915-61E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82114/4632677OTS: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbHOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell