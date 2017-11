"Talente entdecken": Der European Employers' Day (EED) geht in die zweite Runde // BA-Presseinfo Nr. 26

Nürnberg (ots) - Unter dem Motto "Lets talk about skills anddiscover all talents" findet in der Zeit vom 13. bis zum 24. November2017 der zweite European Employers' Day (EED) statt. DieBundesagentur für Arbeit (BA) beteiligt sich auch dieses Jahr alsaktives Mitglied des Public Employment Service Netzwerkes (PES) undstartet verschiedene, bundesweite Aktivitäten für Arbeitgeber."Unternehmen müssen immer offener für neue Wege sein, um passendeBewerberinnen und Bewerber für ihre Arbeits- und Ausbildungsstellenzu finden", erklärt Raimund Becker, Vorstand Regionen der BA. "Geradekleine und mittlere Arbeitgeber stehen in Zeiten desFachkräftebedarfes vor der Herausforderung, ihre Nachwuchskräftedurch eine strukturierte und planvolle Aus- und Weiterbildung zusichern. Jeder Arbeits- und Ausbildungssuchende hat Stärken undTalente. Ob langzeitarbeitslos, geringqualifiziert oderalleinerziehend - auch wenn auf den ersten BlickIntegrationshemmnisse überwiegen, hat jeder dieser Menschenindividuelle Stärken und kann eine wertvolle Bereicherung für einUnternehmen sein."Zum EED werden die Agenturen für Arbeit mit Unterstützung ihrerArbeitgeberservices bundesweit bei den Unternehmen vorsprechen undsie für berufliche Aus- und Weiterbildungsthemen sensibilisierensowie umfassend informieren.Raimund Becker besuchte anlässlich des EuropäischenArbeitgebertages ein außergewöhnliches und erfolgreiches Projekt inPasewalk. Unter dem Namen "Cleveres Köpfchen" gewinnen Unternehmen inder Region Greifswald mit intensiver Unterstützung der Agentur fürArbeit und des EURES Netzwerkes junge Polinnen und Polen für eineAusbildung in Deutschland - ein einmaliges Projekt.Stellvertretend für die vielen Arbeitgeber des Netzwerkes würdigteRaimund Becker die "Asklepios Klinik Pasewalk" sowie die "BeruflicheSchule Dr. Erich Paulun", wo er mit den Akteuren, dem Arbeitgeber undehemaligen polnischen Azubis ins Gespräch kam. "Dieser innovativenAusbildungsvermittlung liegen viele Aktivitäten aller Netzwerkpartnerzu Grunde", so Raimund Becker. "Sie zeigt uns, dass die Suche nachBewerberinnen und Bewerbern mit passenden Kompetenzen und Talentennicht nur in alten Denkweisen und ausschließlich vor der Haustürerfolgen muss."Seit 2011 haben 47 Unternehmen dank des "Cleveren Köpfchens"insgesamt 129 motivierte Auszubildende aus dem Nachbarland gewonnenund viele von ihnen im Betrieb weiterbeschäftigt. Ein enger undgegenseitiger Austausch der Grenzregionen Deutschland und Polen wirdbereits seit 2003 gepflegt.Informationen zum Projekt finden Sie unter:www.cleveres-köpfchen.deInformationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.mediaFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell