Talent Entrepreneurship Week und Konferenz zur Nachwuchsförderung der Wissenschafts- und Technologiebranche 2021 im chinesischen Nantong eröffnet

Nantong, China (ots/PRNewswire) -Am Morgen des 29. November sind die "China Nantong Talent Entrepreneurship Week" und die "Science and Technology Industry Talent Development Conference", die von der Stadt Nantong veranstaltet werden, eröffnet worden. Wie das Nantong Talent Office bekannt gab, kamen 24 Akademiker aus dem In- und Ausland sowie Professoren und Experten von hochrangigen Universitäten und Instituten, hochqualifizierte Fachkräfte, wissenschaftliche Experten aus aller Welt, Investoren und Vertreter großer chinesischer Medien in Nantong zusammen, um über aktuelle Chancen und die zukünftige Entwicklung zu sprechen.Das moderne Nantong ist eifriger auf der Suche nach Fachkräften als je zuvor, und es ist besser dafür aufgestellt, diese Fachkräfte für sich zu gewinnen.Nantong kann mit aufrichtigen Absichten, realen Bedingungen und echter Unterstützung aufwarten und wird eine Reihe von äußerst wettbewerbsfähigen Produkten auf den Markt bringen. Nantong wird ein mehrstufiges Wohnungsversorgungssystem, die von "einem Bett" über "ein Zimmer" bis hin zu "einem Haus" reichen, anbieten und weiterentwickeln, die unterstützenden Funktionen der öffentlichen Dienste weiter verbessern und Unternehmer bei der Gründung von Unternehmen umfangreich unterstützen.Dank dieser Fachkräfte wird Nantong zu einem interessanteren Standort, und die Fachkräfte werden in Nantong ihr volles Potenzial entfalten.Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden auch die "Richtlinien zur weiteren Verbesserung des Entwicklungsindex von Nachwuchs- und Fachkräfte-freundlichen Städten" (Talent New Policy 3.0) und der Plan für den Technologie- und Innovationsgürtel am Jangtse-Fluss veröffentlicht. Außerdem wurde eine so genannte "Talent Map" für die biomedizinische Branche ins Leben gerufen, die Unternehmen und Fachkräften, die sich zur Gründung und Entwicklung hier niederlassen, umfassende politische Garantien und ein gutes Umfeld bieten und eine Einladung an internationale Unternehmer und Fachkräfte darstellen soll. Im Jahr 2021 hat Nantong neu 71 Fachkräfte im Innovationssystem der Provinz und 87 Fachkräfte im kommunalen Innovationssystem ausgewählt.Die Nantong Talent Entrepreneurship Week fand in diesem Jahr zum elften Mal in Folge statt. Zusätzlich zur Eröffnungszeremonie läuft die Talent Entrepreneurship Week noch bis zum 4. Dezember und gleichzeitig werden 10 weitere Wettbewerbe stattfinden, wie beispielsweise der 1. Nantong Overseas High-Level Talent Innovation and Entrepreneurship Summit, der Nantong Technology Innovation Enterprise Summit 2021 und der 1. Talentwettbewerb "North High-Tech", die die Konferenz in allen Aspekten unterstützen werden.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=409271Bildunterschrift: Eröffnungsfeier der China Nantong Talent Entrepreneurship Week 2021 undder Konferenz zur Nachwuchsförderung der Wissenschafts- und TechnologiebranchePressekontakt:Herr WangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Nantong Talent Office, übermittelt durch news aktuell