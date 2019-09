TalentTage Ruhr 2019 erwarten rund 30.000 Teilnehmer (FOTO)

Bochum (ots) -- Bundesweit einzigartige Bildungsreihe findet in 33 Städten desRuhrgebiets statt- "11 Tage für Talente" vom 18. bis 28. September 2019 stehen ganzim Zeichen der Nachwuchsförderung- "Mach mit!" - Rekord mit mehr als 240 Veranstaltungen voninsgesamt 200 Partnern erreichtSo viel geballte Bildung war noch nie: Mit einem Rekordprogrammvon mehr als 240 Veranstaltungen in 33 Städten des Ruhrgebiets gehendie TalentTage Ruhr im Jahr 2019 in ihre sechste Runde. An insgesamt"11 Tagen für Talente im Ruhrgebiet" zeigt eine ganze Region vom 18.bis 28. September, was sie in Sachen Bildung zu bieten hat. "Wirweiten die TalentTage Ruhr immer weiter aus. So kommt dieTalentförderung zu den Talenten, und wir schaffen weitere Mittel undWege, das große Nachwuchspotenzial in unserer Region zu heben", sagteBärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstandes der RAG-Stiftungund Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr, heute bei derProgrammvorstellung in Bochum. Erwartet werden insgesamt rund 30.000Teilnehmer.Die TalentMetropole Ruhr, Leitprojekt Bildung des InitiativkreisesRuhr, hat wieder ein umfangreiches Aktionspaket für Schülerinnen undSchüler, Studierende, Eltern, Pädagogen und (Aus-)Bildungsfachleutegeschnürt. "Eine vergleichbare Bildungsreihe in dieser Größe undDichte gibt es in ganz Deutschland nicht", sagte Bergerhoff-Wodopia."2014 sind wir mit sechs Städten gestartet, 2019 sind es mehr alsfünfmal so viele."Von der Azubi-Messe bis hin zum Robotik-Workshop"Mach mit!" ist das Motto der TalentTage Ruhr. Die Angebotereichen von Azubi- und Studierenden-Messen über Bewerbercoachings undSeminaren zur Selbstmotivation bis hin zu Robotik- oder3D-Druck-Workshops. Dafür öffnen rund 200 Initiativen, Schulen,Hochschulen, Unternehmen, Kammern und Vereine ihre Klassenzimmer,Hörsäle, Labore und Werkstätten. Zudem rollen Talentmobile durch dieRegion, und Busse gehen auf Firmentour. Sämtliche Angebote sind fürdie Teilnehmer kostenlos. Neben Information und Orientierung kommtauch der Spaß nicht zu kurz.Den Auftakt der TalentTage Ruhr markiert der "Tag desStipendiums": Am Mittwoch, 18. September, informieren Partner wie dasNRW-Zentrum für Talentförderung, Hochschulen oder das Team vonStipendienKultur Ruhr die Schüler, Eltern und Lehrer im gesamtenRuhrgebiet darüber, wie starke und motivierte Talente gefördertwerden können.Zur Einstimmung auf die TalentTage Ruhr hatte dasAlice-Salomon-Berufskolleg den heutigen Schultag ganz dem ThemaErnährung gewidmet. Unterstützt vom Gisela Vogel Institut fürberufliche Bildung servierten Schülerinnen und Schüler im Foyer zumBeispiel einen "TalentTage-Smoothie" mit viel Obst und Vitaminen.Gleichzeitig informierte die TalentMetropole Ruhr über das Programm2019 und ihre weiteren Projekte."Die TalentTage Ruhr sind eine Informations- undMotivationsplattform - auch für die Berufsfelder Ernährung undHauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Körperpflege, fürdie unsere Schule qualifiziert", sagte Johannes Kohtz-Cavlak,Schulleiter des Alice-Salomon-Berufskollegs. "Damit trägt dieTalentMetropole Ruhr dazu bei, die Fachkräftebasis im Ruhrgebiet zustärken. Die Unternehmen - ob aus Industrie, Handwerk oderDienstleistung - sind darauf angewiesen, dass wir gemeinsam dieTalente der Region aktivieren."Alice-Salomon-Berufskolleg startet als TalentschuleDas Bochumer Berufskolleg wird als eine von 35 Talentschulen inNordrhein-Westfalen vom jetzt beginnenden Schuljahr 2019/20 an vonder Landesregierung besonders gefördert. Der Schulversuch hat zumZiel, die Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen inStadtquartieren mit besonderen Herausforderungen unabhängig vonsozialer Herkunft und Einkommen der Eltern zu steigern. "Die engeZusammenarbeit mit Partnern wie der TalentMetropole Ruhr hatsicherlich dazu beigetragen, dass unser Berufskolleg als Talentschuleausgewählt wurde", so Kohtz-Cavlak. "Diese Kooperation bauen wirjetzt noch einmal deutlich aus."Die TalentMetropole Ruhr wird sich aktiv in den Schulversucheinbringen und die Zusammenarbeit mit Talentschulen im gesamtenRuhrgebiet intensivieren - ohne die Schulen zu vernachlässigen, dieim ersten Schritt nicht Talentschule geworden sind. "Es ist richtig,Schulen dort besonders zu fördern, wo die Herausforderungen amgrößten sind", sagte Bärbel Bergerhoff-Wodopia. "Von den Erfahrungenin den Talentschulen können wiederum andere Schulen profitieren."Die TalentTage Ruhr 2019 finden in folgenden Städten statt:- Bergkamen- Bochum- Bottrop- Castrop-Rauxel- Dinslaken- Dorsten- Dortmund- Duisburg- Ennepetal- Essen- Gelsenkirchen- Gevelsberg- Gladbeck- Hagen- Hamm- Hamminkeln- Hattingen- Herne- Hünxe- Lünen- Marl- Moers- Mülheim an der Ruhr- Neukirchen-Vluyn- Oberhausen- Recklinghausen- Schwerte- Selm- Sonsbeck- Unna- Wesel- Wetter- WittenAlle Informationen zum Programm unter www.talenttageruhr.de.Die TalentMetropole Ruhr - 53 Städte, 53.000 Möglichkeiten: DasRuhrgebiet hat ein enormes Potenzial an jungen Menschen mitverborgenen Talenten. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabeder TalentMetropole Ruhr. Unter dem Dach der Stiftung TalentMetropoleRuhr begleiten aufeinander aufbauende Bildungsprojekte engagiertejunge Menschen dabei, ihre Begabungen unabhängig von ihrer sozialenHerkunft bestmöglich zu entwickeln. Sie nimmt diejenigen in denBlick, die noch keinen optimalen Zugang zu Bildung haben. Neben ihreneigenen Projekten unterstützt die TalentMetropole Ruhr weitereinnovative Angebote der Talentförderung. Dazu arbeitet sie mit mehrals 300 Partnern zusammen - Unternehmen, Verbänden, Kammern,Hochschulen, Schulen, Vereinen, Initiativen und vielen mehr. Siezeigt Bildungschancen auf, macht Vorbilder sichtbar und fördertKooperation und Austausch. Die Stiftung TalentMetropole Ruhr ist einegemeinnützige Tochtergesellschaft der Initiativkreis Ruhr GmbH.Weitere Informationen unter www.talentmetropoleruhr.de.