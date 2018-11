Talanx: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Talanx am 01.11.2018, 17:43 Uhr, mit dem Kurs von 31,67 EUR. Die Aktie der Talanx wird dem Segment "Mehrspartenversicherung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Talanx nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Talanx-Aktie ein Durchschnitt von 33,7 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,2533 EUR (-7,26 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (32,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,46 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Talanx-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Talanx erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,91. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Talanx zahlt die Börse 11,91 Euro. Dies sind 12 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Insurance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13,61. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Talanx wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Talanx liegt im Mittel wiederum bei 37,71 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 31,2533 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,66 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Talanx insgesamt die Einschätzung "Buy".