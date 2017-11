Talanx macht Torsten Leue zum neuen Chef - Haas wechselt 2018 in Aufsichtsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HANNOVER (dpa-AFX) - Doppelter Führungswechsel beim Versicherungskonzern Talanx : Vorstandschef Herbert Haas gibt die Konzernführung im kommenden Jahr an Torsten Leue ab, wie das im MDax notierte Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Freitag in Hannover mitteilte.



Der 51-jährige Leue führt im Vorstand bisher das Auslandsgeschäft des Konzerns mit Privat- und Firmenkunden. Haas (63) ist seit 2006 Chef der Talanx, der Wechsel soll mit der Hauptversammlung am 8. Mai 2018 stattfinden.