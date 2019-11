Talanx erwartet 2020 noch keinen Milliardengewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx will nach einem Sondergewinn 2019 beim Überschuss auch im kommenden Jahr die Marke von 900 Millionen Euro übertreffen.



Vorstandschef Torsten Leue rechnet mit einem Nettogewinn von "mehr als 900 Millionen" bis zu 950 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Montag in Hannover mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt mehr als eine Milliarde Euro erwartet. Für 2019 geht Leue auch dank der Übernahme der Generali Leben durch eine Beteiligung der Talanx-Tochter Hannover Rück weiterhin von einem Überschuss von mehr als 900 Millionen Euro aus.

Im dritten Quartal konnte Talanx seinen Gewinn trotz hoher Schäden im Jahresvergleich von 52 auf 265 Millionen Euro mehr als verfünffachen. Dazu trug ein hohes Ergebnis aus Kapitalanlagen bei. Zudem hatten ein Jahr zuvor ein Zwischenfall bei einem Staudamm-Projekt in Kolumbien und der Zusammenbruch der Autobahnbrücke in Genua auf den Gewinn gedrückt. Diesmal übertraf das Unternehmen beim Gewinn auch die Erwartungen von Analysten. Die Talanx-Aktie verlor im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz dennoch zwei Prozent./stw/jha/