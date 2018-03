Talanx erhöht nach Katastrophenjahr die Dividende - Gewinn bricht ein

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx will seine Aktionäre nach dem Hurrikan-Jahr 2017 mit einer erhöhten Dividende bei der Stange halten.



Zwar brach der Überschuss angesichts der immensen Katastrophenschäden um über ein Viertel auf 672 Millionen Euro ein, wie der MDax-Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben am Montag in Hannover mitteilte. Ein Ergebnis dieser Größenordnung hatte Talanx schon im Februar in Aussicht gestellt. Nun sollen die Aktionäre je Anteilsschein eine Ausschüttung von 1,40 Euro erhalten, 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als im Schnitt von Analysten erwartet.

Für 2018 peilt Vorstandschef Herbert Haas weiterhin einen Überschuss von 850 Millionen Euro an. Analysten gehen bereits von knapp 890 Millionen aus. Haas gibt den Chefposten im Mai an seinen Vorstandskollegen Torsten Leue ab und soll dann selbst an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln.