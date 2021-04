Talanx bleibt für JPMorgan eine gute Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktien des Versicherungskonzerns Talanx zu kaufen, halten die Analysten der US-Großbank JPMorgan weiterhin für eine gute Idee. In seiner aktuellsten Studie hat JPMorgan-Analyst Ashik Musaddi seine Schätzungen und Prognosen an die in Kürze erwarteten Quartalszahlen angepasst.

Nach dieser Neujustierung seines Bewertungsmodells bleibt Talanx für ihn unverändert auf "Overweight", das Kursziel bestätigt der Analyst mit 50 Euro.

Die im SDAX notierten Talanx-Aktien schlossen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung