Talanx Aktie: Chartanalyse von Jörg Mahnert

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Talanx AG ist ein börsennotierter deutscher Versicherungskonzern mit Sitz in Hannover. Talanx ist gemessen an den gebuchten Bruttoprämien der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern und die elftgrößte Versicherungsgruppe in Europa.

Die Aktie weist ein attraktives Kursziel von 50,00 Euro und damit bei aktuellen Notierungen um 35,00 Euro ein Potenzial von rund +42% (!) auf. Was es noch vor einem Kauf zu beachten gilt, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.