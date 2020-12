Takung Art: Das dürfte so richtig spannend werden!

Takung Art, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 03:34 Uhr) mit 1.3096 USD mehr oder weniger gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSEAmerican.

Unser Analystenteam hat Takung Art auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,42 und liegt mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 323,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Takung Art auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Takung Art liegt bei 41,36, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Takung Art bewegt sich bei 50,21. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Bei Takung Art konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Takung Art in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Takung Art für diese Stufe daher ein "Hold".

