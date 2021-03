Takung Art Aktie: Takung Art schießt in die Höhe!

Takung Art Co Ltd. (NYSE:TKAT) legte in der Mittwochssitzung um 227,3% zu und schloss bei $22,60. Die Aktie zeigt keine offensichtlichen Unternehmensnachrichten, die den großen Kurssprung erklären könnten. Um 15.00 Uhr war Takung Art die am stärksten tendierende Aktie auf StockTwits.

Der 5-Minuten-Chart oben zeigt, dass die Aktie den ganzen Tag geflogen ist. Der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung