Takkt: Winkt ein neues Allzeithoch?

Takkt hat in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam gemacht. Die Aktie konnte in den letzten Tagen ein Plus von 2,5 % für sich verbuchen. In den beiden vergangenen Wochen ging es sogar um annähernd 4 % nach oben. Damit hat sich das Ergebnis seit dem 1. Januar endlich in den grünen Bereich geschoben, wie technische Analysten kommentieren. Jetzt sei sogar ein Ausbruch nach oben und ein neues Rekordhoch möglich. Diese Aussicht könnte zahlreiche Investoren in die Aktie locken, meinen auch charttechnische Spezialisten. Am 10. Januar 2017 hatte Takkt bei 23,13 Euro ein aktuell gültiges Allzeithoch markiert. Darauf fehlen derzeit knapp 4 %.

Takkt: Aufwärtstrend ist stark

Bemerkenswert ist, dass die Aktie einen starken und auch breiten Aufwärtstrend erreicht hat. Das bedeutet, der Hausse-Modus fußt auf breiten Schultern und dürfte in jeder Hinsicht für längere Zeit gültig sein, meinen technischen Experten. Zudem sei der Abstand auf den jeweiligen durchschnittlichen Kurs des Wertes zwar nicht besonders groß, aber dennoch deutlich. Annähernd 6 % sind es auf den GD200, der den langfristigen Trend misst.

Verhalten optimistisch sind auch die Bankanalysten. Hier haben 45 % den Daumen gehoben und den Wert auf „Kaufen“ gestellt, während 55 % für „Halten“ votieren. Niemand verkauft das Papier.

Deshalb ist die Aktie deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.