Takkt: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

Für die Aktie Takkt aus dem Segment "Internet Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 03.03.2019, 21:31 Uhr, ein Kurs von 15,21 EUR geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Takkt auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Takkt-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,88 EUR. Der letzte Schlusskurs (15,18 EUR) weicht somit +2,02 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (14,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Takkt-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Takkt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Takkt-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Takkt aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (18,85 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,18 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Takkt eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takkt liegt bei einem Wert von 11,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 50,23) unter dem Durschschnitt (ca. 78 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Takkt damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.