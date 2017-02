Hamburg (ots) - Am kommenden Sonntag wird der neue Bundespräsidentgewählt. Die 16. Bundesversammlung, die aus 1.260 Wahlleuten besteht,wird dann über die nominierten Kandidaten in geheimer Wahl abstimmen.Auch Kiez-Ikone Olivia Jones gehört zu den Wahlleuten und wird vondem Ereignis über den Twitter-Account des offiziellen Stadtportalsfür Hamburg (@hamburg_de) berichten."Wir freuen uns auf Olivias Beobachtungen und originelleKommentare während dieses spannenden Tages", sohamburg.de-Geschäftsführer Carsten Ludowig. Und Olivia ergänzt faststaatsmännisch: "Für mich war es schon eine große Ehre von denniedersächsischen Grünen als eine Mischung aus Wahlfrau- und -mannnominiert worden zu sein. Jetzt auch noch offiziell für meineWahlheimat Hamburg berichten zu dürfen, macht die Sache richtig rund.Ein großer Vertrauensbeweis. Ich werde versuchen, mich auf HamburgsTwitter-Account mit Trump-Witzen zurückzuhalten, kann aber nichtsversprechen."Der sogenannte "Twitter Takeover" der Drag-Queen wird Auftakteiner ganzen Reihe von Gast-Zwitscherern des Stadtportals werden. DerTwitter-Account @hamburg_de hat knapp 175.000 Follower, die von derhamburg.de-Redaktion mit aktuellen Informationen und unterhaltsamenTweets versorgt werden.Olivia Jones betreibt mehrere erfolgreiche Bars auf St. Pauli undist auch durch ihre Kiez-Touren und ihr politisches Engagement überdie Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Ihr schrilles Auftreten und ihreherzliche Art haben sie zu einer echten norddeutschen Institutiongemacht.Pressekontakt:Rückfragen zu dieser Presseinformation:hamburg.de GmbH & Co. KGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTorralf KöhlerTel.: +49 (0)40-68 87 57-650Original-Content von: Hamburg.de, übermittelt durch news aktuell